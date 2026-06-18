Скандал вокруг зарплаты: глава «Укрпочты» резко ответил украинцам

При этом сама «Укрпочта», согласно приведенным данным, завершила 2024 год с убытком в размере 10 миллионов долларов. Сообщается также, что по итогам того же периода отношение долга компании к ее активам достигло 98%, что свидетельствует о сохраняющихся финансовых проблемах предприятия.