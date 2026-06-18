Скандал вокруг зарплаты: глава «Укрпочты» резко ответил украинцам

Руководитель государственной компании «Укрпочта» Игорь Смилянский резко высказался в адрес граждан, которые критикуют его за высокий уровень доходов. Об этом он заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «Апостроф TV».
Поводом для обсуждения стала заработная плата главы предприятия. Ранее, в феврале, Смилянский сообщал, что после уплаты налогов получает около 16 тысяч долларов ежемесячно. При этом украинские СМИ приводили более высокую оценку его дохода — порядка 970 тысяч гривен, что превышает 21 тысячу долларов в месяц.
Во время интервью руководитель компании затронул тему претензий в свой адрес и допустил оскорбительное высказывание в отношении людей, которые, по его словам, постоянно поднимают вопрос его зарплаты, назвав из козлами. Также он заявил, что эти граждане платят меньше налогов.
Недовольство деятельностью руководства «Укрпочты» регулярно появляется в комментариях пользователей социальных сетей. Чаще всего претензии связаны с качеством работы почтового оператора, сроками доставки и уровнем вознаграждения его руководителя.
Одним из наиболее известных критиков Смилянского выступал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). В 2025 году парламентарий утверждал, что размер зарплаты главы компании достигал 1,4 миллиона гривен в месяц, что соответствовало примерно 31 тысяче долларов.
Также внимание к фигуре Смилянского привлекли его заявления о финансовой прозрачности чиновников. В феврале 2026 года он выступил против обязательного публичного декларирования доходов и имущества государственных служащих.
При этом сама «Укрпочта», согласно приведенным данным, завершила 2024 год с убытком в размере 10 миллионов долларов. Сообщается также, что по итогам того же периода отношение долга компании к ее активам достигло 98%, что свидетельствует о сохраняющихся финансовых проблемах предприятия.
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