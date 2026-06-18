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В Беларуси изменена кадастровая стоимость земли, которая повлияет на налоги и порог сделок купли-продажи

Госкомитет по имуществу сообщил об изменении стоимости земли в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Национальное кадастровое агентство Госкомитета по имуществу Беларуси сообщило об изменении кадастровой стоимости территории для Минска и Минского района.

Надо сказать, что кадастровая стоимость земли в Беларуси — это расчетная оценка, которая влияет, например, на величину земельного налога, минимальный порог сделок при продаже, покупке и дарении участка, а также на размер пошлин при наследовании и оформлении участка. Кадастровая стоимость обновляется в Беларуси регулярно, обычно раз в четыре года.

По новому прайсу стоимость земель в Минске достигла 1620 рублей за квадратный метр. А вот самая дорогая земля в Минском районе находится в деревнях Копище, Большой Тростенец, Цнянка, Чижовка, в агрогородке Сеница и в поселке Юбилейный (180−270 рублей за квадратный метр).

Как отметили в Национальном кадастровом агентстве, по состоянию на 17 июня 2026 в регистр внесена кадастровая стоимость для 71% территории Беларуси, в том числе Минска и Минского района, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно.

Кадастровая стоимость вступает в силу на следующий день после внесения в регистр.

Кстати, вот что можно и что нельзя делать в жилых комнатах многоквартирного дома в Беларуси: объединение с кухней и балконом, перенос батарей, хостел или офис через стенку с соседями.

Мы писали, что известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области 17 июня: ребенок на ИВЛ, состояние еще четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.

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