В Беларуси изменена кадастровая стоимость земли, которая повлияет на налоги и порог сделок купли-продажи

Национальное кадастровое агентство Госкомитета по имуществу Беларуси сообщило об изменении кадастровой стоимости территории для Минска и Минского района.
Надо сказать, что кадастровая стоимость земли в Беларуси — это расчетная оценка, которая влияет, например, на величину земельного налога, минимальный порог сделок при продаже, покупке и дарении участка, а также на размер пошлин при наследовании и оформлении участка. Кадастровая стоимость обновляется в Беларуси регулярно, обычно раз в четыре года.
По новому прайсу стоимость земель в Минске достигла 1620 рублей за квадратный метр. А вот самая дорогая земля в Минском районе находится в деревнях Копище, Большой Тростенец, Цнянка, Чижовка, в агрогородке Сеница и в поселке Юбилейный (180−270 рублей за квадратный метр).
Как отметили в Национальном кадастровом агентстве, по состоянию на 17 июня 2026 в регистр внесена кадастровая стоимость для 71% территории Беларуси, в том числе Минска и Минского района, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно.
Кадастровая стоимость вступает в силу на следующий день после внесения в регистр.
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