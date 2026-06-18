Весной Куршскую косу посетили более 230 тысяч человек. Национальный парк занял четвёртое место по популярности среди заповедных территорий РФ. Об этом сообщается на сайте Росзаповедцентра Минприроды.
«Четвёртое место по посещаемости среди ООПТ федерального значения занял национальный парк “Куршская коса” (Калининградская область). Его гостями стало свыше 230 тысяч человек. При этом более 100 тысяч человек посетило заповедную территорию в мае, в том числе — на майские праздники», — говорится в публикации.
Лидером по посещаемости весной стал национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. В марте, апреле и мае там побывало более 1,2 миллиона человек. На втором месте находится национальный парк «Лосиный остров» в Московской области. Его посетили 968 тысяч человек. Третье место занял национальный парк «Сочинский» в Краснодарском крае. За три весенних месяца там побывали почти 777 тысяч гостей.
Ранее сообщали, что в 2025 году национальный парк Куршская коса посетило 1,2 миллиона человек. С этим показателем он находился на пятом месте по популярности у туристов среди заповедных территорий России.