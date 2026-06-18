Весной Куршскую косу посетили более 230 тысяч человек

Лидером по посещаемости весной стал национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае. В марте, апреле и мае там побывало более 1,2 миллиона человек. На втором месте находится национальный парк «Лосиный остров» в Московской области. Его посетили 968 тысяч человек. Третье место занял национальный парк «Сочинский» в Краснодарском крае. За три весенних месяца там побывали почти 777 тысяч гостей.