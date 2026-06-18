«Эхо» от землетрясения 2011 года сдвинуло Японию

Проведенный исследователями анализ свойств этих колебаний показал, что они возникли в результате того, что сейсмические волны, порожденные первым толчком землетрясения, достигли за несколько минут ядра Земли, отразились от него и вернулись назад к поверхности. Это привело к активации границ между Тихоокеанской, Охотской, Евразийской и другими литосферными плитами, в результате чего все они резко сдвинулись.