«Эхо» от землетрясения 2011 года сдвинуло Японию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сейсмологи из США и Франции обнаружили, что вся Япония сместилась примерно на 5−6 миллиметров на восток в марте 2011 года в результате того, что порожденные мощнейшим землетрясением волны достигли ядра Земли, отразились от него и заставили сдвинуться расположенные под Японией литосферные плиты. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science.
«Мы обнаружили, что фактически вся Япония экстраординарным образом сдвинулась после мощнейшего землетрясения марта 2011 года у берегов острова Хонсю, что произошло в результате резкого “проскальзывания” сразу нескольких тектонических плит. Спусковым механизмом для запуска их движения послужила сейсмическая волна от данного землетрясения, которая отразилась от ядра Земли и вернулась к поверхности», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа американских и французских сейсмологов под руководством доцента Университета Чикаго (США) Пак Сонъен при изучении данных, которые собирались тысячами сейсмических станций и множеством высокоточных GPS-датчиков на территории Японии во время мощнейшего землетрясения в марте 2011 года. Этот анализ раскрыл уникальное явление, с которым сейсмологи в прошлом не сталкивались.
В частности, анализ спутниковых данных указал на то, что фактически вся Япония сдвинулась примерно на 5−6 миллиметров к востоку в результате резкого движения сразу нескольких тектонических плит, что произошло примерно через 13 минут после формирования главного толчка землетрясения. В это же время сейсмические станции зафиксировали очень необычную сдвиговую волну, которая двигалась с запада на восток.
Проведенный исследователями анализ свойств этих колебаний показал, что они возникли в результате того, что сейсмические волны, порожденные первым толчком землетрясения, достигли за несколько минут ядра Земли, отразились от него и вернулись назад к поверхности. Это привело к активации границ между Тихоокеанской, Охотской, Евразийской и другими литосферными плитами, в результате чего все они резко сдвинулись.
Как отмечают Пак Сонъен и ее коллеги, подобный сценарий запуска «суперземлетрясений» на границе между тектоническими плитами, как называют подобные события ученые, в прошлом не рассматривался и не учитывался при составлении прогнозов сейсмической опасности. Понимание этого позволит исследователям более точно оценивать вероятность появления аналогов Великого восточно-японского землетрясения в будущем, подытожили исследователи.
О землетрясении.
11 марта 2011 года у побережья северо-восточной префектуры Мияги произошло мощнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,0, за которым пришла гигантская волна. Жертвами удара стихии стали 15 893 человека, еще более 2 550 до сих пор числятся пропавшими без вести. Удар стихии привел также к аварии на АЭС «Фукусима-1», где в результате выхода из строя систем энергоснабжения и охлаждения произошло расплавление ядерного топлива, взрывы водорода и радиоактивное заражение прилегающих районов.