Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия на дорогах во время саммита

Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за дополнительные неудобства, вызванные перекрытием дорог во время саммита Россия — АСЕАН.
— Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка — все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России, — приводит его слова РИА Новости.
Владимир Путин прилетел в Казань, где 17−18 июня проходит юбилейный саммит Россия — АСЕАН, днем ранее. На мероприятие прибыли представители 11 государств, входящих в состав ассоциации: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
17 июня на том же саммите глава государства помог филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу — младшему разобраться с оборудованием для синхронного перевода. Путин показал ему, как использовать переводчик, и произнес по-английски «да», когда политик разобрался с техникой и надел наушник.
Также во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом президент России пошутил про отсутствие синхронного перевода в начале беседы, предположив, что переводчик устал за время саммита Россия — АСЕАН либо у него закончился рабочий день.