Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия на дорогах во время саммита

— Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка — все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международной позиции России, — приводит его слова РИА Новости.