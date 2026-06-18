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Радиостанция Судного дня передала два новых сообщения за день

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», передала в эфир два сообщения, которые содержали слова «ощупывание» и «невысокий». Об этом в четверг, 18 июня, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», передала в эфир два сообщения, которые содержали слова «ощупывание» и «невысокий». Об этом в четверг, 18 июня, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первое сообщение прозвучало в эфире в 10:50, а второе — в 19:06.

— Второе сообщение за сегодня. НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768, — передает Telegram-канал.

15 июня радиостанция передала в эфир слова «карандаш» и «плица». 30 апреля УВБ-76 вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 прозвучало слово «сексофай», а позднее, в 20:35, станция передала слово «кобчик».

Местоположение и назначение радиостанции неизвестны, но ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Также существует версия, что радиостанция передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».