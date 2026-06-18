Ростовские врачи пришили пациентам большой и указательный пальцы

Ростовские врачи спасли двум пациентам пальцы на руках. Об этом сообщает городская больница № 20.
В медучреждение в экстренном порядке поступил пациент с частично оторванным большим пальцем. Мужчина повредил руку при работе электрическим секатором. С помощью хирургического микроскопа врачам удалось восстановить поврежденные сосуды и нервы. Кровоснабжение пальца было сохранено, мужчина проходит восстановление.
Другой пациент получил еще более тяжелую бытовую травму — у него была полностью отсечена фаланга указательного пальца. Во время шестичасовой операции хирурги выполнили микрохирургическое восстановление артерий и вен, вернув кровоток в отсеченный фрагмент. Палец успешно прижился и есть надежда, что в дальнейшем он будет функционировать.
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