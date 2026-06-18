Ростовские врачи пришили пациентам большой и указательный пальцы

Другой пациент получил еще более тяжелую бытовую травму — у него была полностью отсечена фаланга указательного пальца. Во время шестичасовой операции хирурги выполнили микрохирургическое восстановление артерий и вен, вернув кровоток в отсеченный фрагмент. Палец успешно прижился и есть надежда, что в дальнейшем он будет функционировать.