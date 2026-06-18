19 июня в ростовской области возможны грозы

Согласно прогнозам синоптиков на пятницу, 19 июня 2026 года, погода в Ростовской области и Ростове-на-Дону ожидается переменчивой.
Ночью будет относительно прохладно, около +16…+19°C, а в дневные часы воздух прогреется до +26…+28°C. Будет облачно с прояснениями: хотя некоторые метеосервисы обещают преимущественно сухую погоду, в отдельных районах области местами прогнозируются дожди и возможны грозы.
Ветер ожидается северных направлений, умеренный, со скоростью 2−4 м/с, но во время возможных гроз его порывы могут усиливаться до 18 метров в секунду.
В связи с вероятностью грозового фронта жителям и гостям области рекомендуется брать с собой зонты и следить за актуальными штормовыми предупреждениями от регионального МЧС.