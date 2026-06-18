Редкие киты прошли восемь тысяч километров из Мексики ради зажировки на Камчатке

Краснокнижный серый кит с детенышем приплыли из Мексики на Камчатку, преодолев восемь тысяч километров для зажировки. Местные жители обнаружили их в Кроноцком заливе. Об этом в среду, 17 июня, сообщил Amur Mash.
— Серых гигантов заметили в Кроноцком заливе. Теперь они несколько месяцев будут здесь кормиться и копить жир. Малыш пока весит около тонны, когда повзрослеет — станет тяжелее в 30 раз. Вид занесен в Красной книгу России, — говорится в публикации.
По словам специалистов, в ближайшее время на Камчатку приплывут и другие серые киты, передает Telegram-канал.
13 июня появилась информация о том, что горбатого кита, застрявшего в сетях у берегов Мурманской области, удалось спасти. Волонтеры-спасатели из группы «Друзья Океана» назвали его Петром. Кита заметили у побережья Териберки, рядом с островом Кильдин. При этом спасатели долго не могли выйти в море из-за плохой погоды.
Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что специалисты будут наблюдать за китом, чтобы понять, как он себя чувствует после освобождения и как реагирует на перемены.