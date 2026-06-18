Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В украинском городе ввели запрет на публичное воспроизведение песен и фильмов на русском языке

За инициативу проголосовали 24 из 27 присутствующих депутатов.

Источник: Клопс.ru

Городской совет Кропивницкого (бывший Кировоград) принял решение о введении моратория на использование русскоязычной музыки, аудио- и видеопродукции в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

За инициативу проголосовали 24 из 27 присутствующих депутатов. Трое воздержались. Согласно принятому решению, в городе запрещено публично воспроизводить песни, клипы и фильмы на русском языке в торгово‑развлекательных центрах, магазинах, кафе, ресторанах и в общественном транспорте. Ограничения также касаются проведения развлекательных и культурных мероприятий, концертов, спектаклей и любых публичных событий с использованием русскоязычных материалов.

Кроме того, под запрет попадает любая популяризация и распространение русскоязычного контента во время массовых мероприятий, а также в учреждениях культуры, образования, спорта и досуга — независимо от формы собственности.

Калининградский писатель Евгений Журавли стал победителем Всероссийской литературной премии «Главкнига», обойдя Захара Прилепина, Павла Крусанова и Маргариту Симоньян. Высокой оценки удостоился роман «Линия соприкосновения»16+. «Клопс» поговорил с его автором об источниках вдохновения, волонтёрстве и планах на следующие книги.

Узнать больше по теме
Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
Читать дальше