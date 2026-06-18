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Юные моряки из Калининграда отправились в экспедицию «Путь к Океану»

Участники калининградского шлюпочного похода «Путь к Океану» преодолели важную отметку маршрута. Как рассказали в Музее Мирового океана, на четвертый день экспедиции экипажи успешно добрались из Полесска в музейную гавань у Старого маяка в Заливино.

Участники калининградского шлюпочного похода «Путь к Океану» преодолели важную отметку маршрута. Как рассказали в Музее Мирового океана, на четвертый день экспедиции экипажи успешно добрались из Полесска в музейную гавань у Старого маяка в Заливино.

После насыщенного перехода юных моряков на берегу ждала не только передышка, но и спортивная программа. Ребята проверили свои силы в соревнованиях по настольному теннису, баскетболу и шахматах.

На этом приключение не заканчивается. Уже завтра участников похода ожидает образовательный день с лекциями и встречами, посвящёнными истории, патриотическому воспитанию и естественным наукам. Организаторы отмечают, что экспедиция продолжает сочетать морскую практику, спорт и познавательную программу.

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