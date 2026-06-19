Химическое загрязнение Черного моря — что сообщили в оперштабе Кубани

«В социальных сетях распространяется информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона. Это — фейк!» — говорится в сообщении.
В оперштабе отметили, что отчет, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника — «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году» — действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора. Однако важно, что данные там за прошедший год. То есть исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в 2024 году. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день.
«Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нет. То есть Роспотребнадзор не проводил подобных исследований», — подытожили в Оперштабе.
5 июня власти Кубани опровергли фейк о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе.
Ранее в четверг, 18 июня, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что информация об объявлении эвакуации в городе-спутнике Запорожской АЭС, которая распространяется в сети, является фейком.
Волонтер, лидер общественного движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов заявил, что украинские фейки, в частности про Крым, являются попыткой «расшатать» общество и отвлечь внимание от реалий СВО.