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Химическое загрязнение Черного моря — что сообщили в оперштабе Кубани

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости Крым. Распространяемую в сети информацию о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Кубани опровергли в региональном оперштабе.

«В социальных сетях распространяется информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края, а также о повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона. Это — фейк!» — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что отчет, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника — «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году» — действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора. Однако важно, что данные там за прошедший год. То есть исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в 2024 году. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день.

«Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нет. То есть Роспотребнадзор не проводил подобных исследований», — подытожили в Оперштабе.

5 июня власти Кубани опровергли фейк о якобы произошедшей химической атаке в Туапсе.

Ранее в четверг, 18 июня, мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что информация об объявлении эвакуации в городе-спутнике Запорожской АЭС, которая распространяется в сети, является фейком.

Волонтер, лидер общественного движения «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов заявил, что украинские фейки, в частности про Крым, являются попыткой «расшатать» общество и отвлечь внимание от реалий СВО.

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