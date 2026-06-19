Химическое загрязнение Черного моря — что сообщили в оперштабе Кубани

В оперштабе отметили, что отчет, на который ссылаются авторы сообщения в качестве источника — «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 году» — действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора. Однако важно, что данные там за прошедший год. То есть исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе в 2024 году. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день.