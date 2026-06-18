Тутберидзе заявила, что нынешние фигуристки в РФ «не обладают исключительностью»

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что нынешние российские фигуристки «не обладают исключительностью». Свое мнение по этому поводу она выразила в документальном проекте на Okko.
— Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают, — сказала Тутберидзе.
Тем не менее, по ее словам, это совершенно не означает, что «они не могут завоевать весь мир на протяжении трех лет» как фигуристка Евгения Медведева.
— Вопрос: научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса? Потому что ты на пьедестале стоишь минуту, — сказала она в материале.
Этери Тутберидзе в интервью проекту «Aleko in my bag» рассказала, как помогла своей подопечной, Евгении Медведевой, обзавестись недвижимостью. Медведева действительно получила квартиру в Москве за высокие спортивные достижения, однако площадь недвижимости не раскрывается.
Также в ходе интервью Тутберидзе раскрыла детали давнего конфликта с телеведущей Яной Рудковской. Она пояснила, что Рудковская регулярно комментирует методы ее работы, поскольку телеведущая является «человеком из шоу-бизнеса» и привыкла обо всем высказываться.