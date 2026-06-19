Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В WhatsApp появится функция, которую годами выпрашивали миллионы пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции конфиденциальности для пользователей iPhone. Вслед за Android-версией, в приложении для iOS появится возможность отправлять текстовые сообщения с однократным просмотром, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщает издание GSMArena, для использования новой возможности пользователю нужно удержать кнопку отправки и выбрать опцию «Отправить как однократный просмотр».

После этого сообщение будет доступно адресату только один раз.

«До этого WhatsApp уже поддерживал режим однократного просмотра для фотографий, видео и голосовых сообщений. Теперь мессенджер работает над расширением функции на текстовые сообщения, чтобы охватить все основные типы контента», — говорится в сообщении.

В начале месяца тестирование этой возможности стартовало на Android, а теперь оно проводится и на iOS. Самоудаляющиеся текстовые сообщения смогут использоваться как в личных, так и в групповых чатах, однако в каналах функция доступна не будет.

Пока нововведение не появилось в публичной бета-версии и проходит внутреннее тестирование разработчиками WhatsApp.