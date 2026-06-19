В WhatsApp появится функция, которую годами выпрашивали миллионы пользователей

Как сообщает издание GSMArena, для использования новой возможности пользователю нужно удержать кнопку отправки и выбрать опцию «Отправить как однократный просмотр».
После этого сообщение будет доступно адресату только один раз.
«До этого WhatsApp уже поддерживал режим однократного просмотра для фотографий, видео и голосовых сообщений. Теперь мессенджер работает над расширением функции на текстовые сообщения, чтобы охватить все основные типы контента», — говорится в сообщении.
В начале месяца тестирование этой возможности стартовало на Android, а теперь оно проводится и на iOS. Самоудаляющиеся текстовые сообщения смогут использоваться как в личных, так и в групповых чатах, однако в каналах функция доступна не будет.
Пока нововведение не появилось в публичной бета-версии и проходит внутреннее тестирование разработчиками WhatsApp.