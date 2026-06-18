Специалисты объяснили нашествие ручейников на берегах Байкала

На берегу Байкала зафиксировано массовое скопление ручейников. О необычном природном явлении сообщил Telegram-канал Babr Mash, опубликовав кадры из Курминского залива.
Судя по опубликованным видеозаписям, тысячи насекомых заполнили территорию популярной зоны отдыха. Ручейники покрыли автомобили, информационные конструкции и каменные объекты, расположенные у берега озера.
Внешне насекомые напоминают небольших ночных бабочек. Несмотря на их огромное количество, специалисты не видят угрозы для людей и не связывают происходящее с какой-либо опасностью для отдыхающих.
Эксперты объясняют массовое появление ручейников естественными природными процессами. По их оценке, причиной стала активная фаза размножения насекомых, во время которой наблюдается резкий рост их численности.
Подобные случаи уже фиксировались и в других регионах России. Ранее массовое появление насекомых отмечалось в Москве, где специалисты связывали это явление с благоприятными погодными условиями и теплой весной.
Ручейники считаются важной частью водной экосистемы. Личинки этих насекомых развиваются в пресной воде и служат одним из показателей экологического состояния водоемов. Массовый вылет взрослых особей обычно носит сезонный характер и продолжается ограниченное время, после чего численность насекомых естественным образом снижается.
Читайте также: Кит с детенышем преодолели тысячи километров из Мексики в Россиию.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.