В МВД возбудили дело после поджога дома с пенсионеркой под Волгоградом

Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на информацию, полученную от близких родственников пенсионерки, после смерти её дочери в 1990 году племянник с 4 месяцев находился под опекой пожилой женщины. При этом в 16-летнем возрасте парень резко изменился и начал проявлять садистские наклонности. В последующий период он регулярно отбывал приговоры в местах лишения свободы за уголовные преступления, а во время кратковременных перерывов возвращался в дом приютивших его родственников и устраивал погромы.