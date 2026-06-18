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Жительница Ростовской области перевела мошенникам сотни тысяч рублей

Под Ростовом 56-летняя женщина лишилась крупной суммы денег из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мошенники выманили у 56-летней женщины крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Все началось с того, что жительница Шахт заинтересовалась платформой для инвестиций в приложении одного из банков. Женщина внесла небольшую сумму, после чего с ней связался неизвестный, якобы для курирования финансовых операций на бирже. Он убедил женщину скачать «удобное» приложение и «проинвестировать» свои средства.

После этого по инструкции «куратора» дончанка четыре месяца переводила деньги на брокерский счет и видела поступающую якобы прибыль. Но когда она захотела забрать эти средства, лжеброкер сказал, что сделать это самостоятельно нельзя, так как счет принадлежит зарубежному банку.

Женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления, — говорится в сообщении ведомства.

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