Жительница Ростовской области перевела мошенникам сотни тысяч рублей

Все началось с того, что жительница Шахт заинтересовалась платформой для инвестиций в приложении одного из банков. Женщина внесла небольшую сумму, после чего с ней связался неизвестный, якобы для курирования финансовых операций на бирже. Он убедил женщину скачать «удобное» приложение и «проинвестировать» свои средства.