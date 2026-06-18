Лучшие уходят в бизнес: в ВШЭ объяснили отставание от Китая

России будет непросто конкурировать с Китаем в сфере технологического развития из-за нехватки молодых исследователей. Такое мнение на XXVI Международном форуме «HRExpo Pro людей» высказал ректор Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Никита Анисимов.
По его словам, одной из ключевых причин становится отток наиболее способных студентов в коммерческий сектор. Уже во время обучения многие из них начинают сотрудничать с крупными компаниями и получают высокооплачиваемую работу, поэтому после окончания вуза предпочитают строить карьеру в бизнесе, а не заниматься научной деятельностью.
Анисимов отметил, что в результате аспирантура все реже становится выбором сильнейших выпускников. По его оценке, именно это отражается на количестве успешных защит диссертаций и, как следствие, на темпах создания новых технологий.
В качестве примера ректор привел данные индекса Nature Index, который оценивает научную активность исследовательских организаций по публикациям в ведущих мировых научных журналах. Согласно приведенным данным, в первой десятке рейтинга находятся девять китайских научных учреждений и один американский вуз — Гарвардский университет. Единственным российским участником списка стала Российская академия наук, занявшая 128-е место.
Отдельно Анисимов обратил внимание на ситуацию с подготовкой научных кадров. По данным исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2025 году кандидатские диссертации в период обучения защитили 11,4% выпускников аспирантуры. Этот показатель оказался выше уровня предыдущего года, однако заметно уступил результатам 2010 года, когда доля защит достигала 28,5%.
Изменения в системе подготовки научных кадров ожидаются после вступления в силу новых правил приема в аспирантуру. Согласно приказу Минобрнауки, опубликованному 31 мая, подача заявлений в электронном виде будет осуществляться исключительно через портал госуслуг, а целевые места станут распределяться с указанием конкретных организаций-заказчиков подготовки специалистов.
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