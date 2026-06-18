Лучшие уходят в бизнес: в ВШЭ объяснили отставание от Китая

По его словам, одной из ключевых причин становится отток наиболее способных студентов в коммерческий сектор. Уже во время обучения многие из них начинают сотрудничать с крупными компаниями и получают высокооплачиваемую работу, поэтому после окончания вуза предпочитают строить карьеру в бизнесе, а не заниматься научной деятельностью.