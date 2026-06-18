Президент Литвы заявил, что сейчас неподходящее время для переговоров ЕС и РФ

— Я не думаю, что сейчас подходящее время для начала переговоров с Путиным, потому что Путин не хочет видеть нас за столом переговоров, — приводит его слова Bloomberg.
16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Евросоюз изначально настаивал на том, что «Украина и Россия, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».
Западные СМИ писали, что из ключевых советников председателя Европейского совета Антониу Кошты — Педро Луртье — якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к Владимиру Путину. Их целью была подготовка возможных переговоров по конфликту на Украине.
До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы России и Штатов Владимир Путин и Трамп во время телефонного разговора согласовали очередной визит спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву.