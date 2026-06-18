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Житель Славского округа ударил соседа топором за громкую музыку

В поселке Большаково соседский конфликт из-за громкой музыки закончился ударом топора. В полицию обратился 46-летний местный житель — он сообщил, что его избили топором. Участковый выяснил: конфликт произошёл между заявителем и его 55-летним соседом. Потерпевший сделал замечание по поводу слишком громкой музыки на соседнем участке. Словесная перепалка…

В поселке Большаково соседский конфликт из-за громкой музыки закончился ударом топора. В полицию обратился 46-летний местный житель — он сообщил, что его избили топором.

Участковый выяснил: конфликт произошёл между заявителем и его 55-летним соседом. Потерпевший сделал замечание по поводу слишком громкой музыки на соседнем участке. Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе ссоры подозреваемый схватил топор и нанёс оппоненту два удара обухом по голове.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, раны зашили. Травмы квалифицировали как легкий вред здоровью.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы.