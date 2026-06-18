Житель Славского округа ударил соседа топором за громкую музыку

В поселке Большаково соседский конфликт из-за громкой музыки закончился ударом топора. В полицию обратился 46-летний местный житель — он сообщил, что его избили топором. Участковый выяснил: конфликт произошёл между заявителем и его 55-летним соседом. Потерпевший сделал замечание по поводу слишком громкой музыки на соседнем участке. Словесная перепалка…