Назван способ, который может уменьшить симптомы депрессии за пять недель

В исследовании участвовали 64 человека с умеренной или тяжелой формой депрессии. Участников эксперимента случайным образом разделили на две группы. В первую вошли 48 человек, которые на протяжении 10 недель два раза в неделю занимались скандинавской ходьбой под руководством профессионального инструктора. Каждая тренировка длилась около часа, а интенсивность нагрузки поддерживалась на уровне 65−75% от максимальной частоты сердечных сокращений.