Назван способ, который может уменьшить симптомы депрессии за пять недель

Французские ученые определили, что регулярные занятия скандинавской ходьбой могут облегчить симптомы депрессии через пять недель. Результаты работы опубликованы в журнале JAD.
Скандинавская ходьба является видом физической активности, при которой человек использует специальные палки, задействуя как ноги, так и мышцы рук, плеч и корпуса. Своим исследованием ученые решили проверить, насколько быстро такая нагрузка может улучшить психическое состояние людей с депрессией.
В исследовании участвовали 64 человека с умеренной или тяжелой формой депрессии. Участников эксперимента случайным образом разделили на две группы. В первую вошли 48 человек, которые на протяжении 10 недель два раза в неделю занимались скандинавской ходьбой под руководством профессионального инструктора. Каждая тренировка длилась около часа, а интенсивность нагрузки поддерживалась на уровне 65−75% от максимальной частоты сердечных сокращений.
Остальные 16 участников вошли в контрольную группу. Они не делали физические упражнения и только иногда получали информационные материалы о депрессии и ее профилактике.
Как показали результаты, уже к середине исследования у участников, которые занимались скандинавской ходьбой, произошло значительное снижение выраженности депрессии. Эффект оказался настолько заметным, что примерно у половины участников этой группы симптомы уменьшились как минимум на 50%. В то же время в контрольной группе таких результатов не наблюдалось.
По мнению ученых, результаты исследования подтверждают, что регулярные физические нагрузки могут играть важную роль в улучшении психического здоровья.
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