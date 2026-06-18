Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса в Татарстане

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 июня, разрешил запустить новый завод в Татарстане и перейти к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа.
— Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатацию и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ, — обратились на церемонии запуска к российскому лидеру.
После этого глава государства разрешил провести запуск предприятия, передает ТАСС.
31 марта Владимир Путин сообщил, что на трассе М-12 «Восток» запустили движение беспилотных грузовиков. Он отметил, что таким образом единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединил Санкт-Петербург и Казань. Глава государства также подчеркнул, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность.
18 ноября 2025 года Владимир Путин по видеосвязи присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. К мероприятию присоединился ветеран Великой Отечественной войны Павел Винокуров, который передал генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана.