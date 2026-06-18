Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса в Татарстане

18 ноября 2025 года Владимир Путин по видеосвязи присоединился к торжественной церемонии начала строительства ледокола «Сталинград» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. К мероприятию присоединился ветеран Великой Отечественной войны Павел Винокуров, который передал генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву капсулу с землей с Мамаева кургана.