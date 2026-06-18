Минниханов пообещал Путину исправить ситуацию с врачами в Татарстане

Глава региона доложил, что в Татарстане предусмотрены целевые наборы врачей не только для центральных больниц, но и для медучреждений в муниципалитетах. Помимо этого, в республике действует система подъемных грантов. Он подчеркнул, что эта тема находится на контроле.