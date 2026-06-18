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Путин пожелал жителям Татарстана хорошо отпраздновать Сабантуй

Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время на праздновании Сабантуя.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал жителям Татарстана хорошо провести время во время празднования Сабантуя.

Путин в четверг в Казани провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Во время встречи президент по ВКС дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш».

«Поздравляю вас всех и желаю всего самого доброго», — сказал президент, обращаясь к трудовому коллективу предприятия.

«Ну и хорошего времяпрепровождения в ближайшие выходные, Сабантуй как раз будет», — заключил Путин.

Минниханов уточнил, что в Зеленодольске Сабантуй прошел в прошлые выходные, а в ближайшие выходные праздник примет Казань.

«Растягиваете удовольствие? Ну и правильно», — ответил российский лидер.