До +24 и возможная дымка у побережья: погода в Калининградской области 19 июня

К вечеру температура опустится до +15…+18 °C, а к полуночи — до +12…+14 °C, будет ясно или малооблачно. У побережья вновь местами возможны дымка и туман. Ветер ночью и утром западный или юго‑западный, днём — западный, северо‑западный. Вечером станет переменным и ослабнет до штиля. В течение суток ожидается слабый или умеренный ветер 2−7 м/с, вечером — до 0−3 м/с.