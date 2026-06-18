ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с надзорным ведомством проверила 84 региона и обнаружила нарушения в тарифах на водоснабжение и тепловую энергию в 65 из них. 4 миллиарда рублей в тарифах были экономически необоснованны; местным властям предписано до 1 октября направить их на обновление ЖКХ, иначе суммы исключат из платежей. Также 801 тарифное решение принято с нарушениями — имущество передавалось без конкурсов, что вело к износу и ухудшению качества услуг.