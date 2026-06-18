Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги произойдёт с 1 июля. Как пояснили в ведомстве, ежегодное повышение тарифов пройдёт с 1 октября, а уровень изменений не превысит показателей, установленных распоряжением правительства.

ФАС будет контролировать процесс установления тарифов в регионах. В случае обнаружения необоснованных завышений служба намерена исключать излишне заложенные средства из тарифных решений. Других подробностей о размере грядущей индексации в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с надзорным ведомством проверила 84 региона и обнаружила нарушения в тарифах на водоснабжение и тепловую энергию в 65 из них. 4 миллиарда рублей в тарифах были экономически необоснованны; местным властям предписано до 1 октября направить их на обновление ЖКХ, иначе суммы исключат из платежей. Также 801 тарифное решение принято с нарушениями — имущество передавалось без конкурсов, что вело к износу и ухудшению качества услуг.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.