Эксперт Бедеров объяснил, почему россиянам не приходят уведомления из Telegram

Россияне массово столкнулись с проблемой, связанной с доставкой push-уведомлений в мессенджере Telegram без использования VPN-сервисов. Это связано с тем, что IP-адреса серверов, которые выступают посредниками в доставке уведомлений, находятся под ограничениями на сетях российских операторов. Об этом в четверг, 18 июня, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
— Сам клиент Telegram может поддерживать связь через собственные прокси-протоколы, но системный механизм доставки уведомлений к ним не привязан. Это классический пример архитектурной несовместимости глобального сервиса и локальной сетевой политики, — объяснил специалист.
Он добавил, что в случае если приложение открыто или висит в фоне в пределах разрешенного системой интервала, сообщение может прийти напрямую с серверов Telegram и уведомление появится мгновенно, передает Газета.Ru.
19 апреля появилась информация о том, что в России зафиксировали значительный рост активности пользователей Telegram после ослабления ограничений, введенных в отношении мессенджера. В частности, пользователи стали чаще просматривать публикации, активнее подписываться на каналы и использовать встроенные сервисы платформы.