Эксперт Бедеров объяснил, почему россиянам не приходят уведомления из Telegram

Россияне массово столкнулись с проблемой, связанной с доставкой push-уведомлений в мессенджере Telegram без использования VPN-сервисов. Это связано с тем, что IP-адреса серверов, которые выступают посредниками в доставке уведомлений, находятся под ограничениями на сетях российских операторов. Об этом в четверг, 18 июня, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.