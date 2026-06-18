Всех французских министров обязали пройти тест на наркотики

«Как же весело будет ходить на работу — будем сдавать слюну на тесты», — пошутил один из сотрудников правительства, получивших приказ Лекорню, передает Politico. Он добавил, что в циркуляре не упоминаются конкретные случаи выявления наркотиков, но отметил связь с тайным увольнением одного из советников Лекорню из-за употребления наркотиков этой зимой.