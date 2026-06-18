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Всех французских министров обязали пройти тест на наркотики

Согласно распоряжению премьера Лекорню, всем министрам необходимо подготовить план ежемесячной проверки сотрудников правительства, включая высших чиновников. Мера появилась после инцидентов с веществами у французских политиков.

Источник: РБК

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в циркуляре от 16 июня приказал сотрудникам всех французских министерств, в том числе министрам, пройти «внезапную и обязательную» проверку на употребление наркотиков, передают Politico Playbook Paris и Le Monde, ознакомившись с распоряжением.

Как пишет Le Monde, министрам предписано организовать проверки работников их аппарата, высокопоставленных чиновников, назначаемых советом министров, и уполномоченных правительством сотрудников через тесты слюны.

Кроме того, им поручено составить перечни сотрудников правительства для возможного регулярного тестирования, направить премьер-министру план проверок, а затем ежемесячно отчитываться о его выполнении.

Politico передает, что, если тест окажется положительным, министрам предстоит оценить вытекающие из этого последствия, в том числе дисциплинарного характера.

«Государство не может проводить четкую политику против наркотрафика и его последствий в обществе, не предъявляя к самому себе те же требования», — заявила пресс-служба французского правительства, уточнив, что кабинет премьер-министра уже выполнил новые требования, передает Le Monde.

«Как же весело будет ходить на работу — будем сдавать слюну на тесты», — пошутил один из сотрудников правительства, получивших приказ Лекорню, передает Politico. Он добавил, что в циркуляре не упоминаются конкретные случаи выявления наркотиков, но отметил связь с тайным увольнением одного из советников Лекорню из-за употребления наркотиков этой зимой.

Как пишет BFM, идея ввести антинаркотические тесты для избранных должностных лиц набрала обороты после разоблачений, связанных с депутатом от «Непокоренной Франции» (LFI) Энди Кербратом: в октябре 2024 года его поймали на покупке наркотиков и обвинили в использовании депутатских средств для их оплаты. Сам депутат признался в покупке веществ и принес извинения своим избирателям.

Кроме того, как пишет Le Monde, один из членов кабинета премьер-министра, советник по сельскохозяйственным вопросам, работавший еще до Лекорню, был вынужден покинуть правительство из-за употребления наркотиков в конце 2025 года.

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