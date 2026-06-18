Мужчина в Англии бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

В марте в американском штате Нью-Мексико полицейские задержали 43-летнего Джона Хэннона по обвинению в жестоком убийстве своего 11-месячного сына по имени Джей-Джей. По версии следствия, 8 февраля американец заживо закопал мальчика в придорожной канаве, после чего пытался скрыть это. Тело ребенка обнаружили на следующий день — судмедэкспертиза показала, что у малыша был проломлен череп, а в его дыхательных путях находилась земля.