Мужчина в Англии бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами

В частном зоопарке в английском городе Хантингдоншир мужчина бросил трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами. Позднее пострадавшего доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в полиции графства Кембриджшир.
В связи со случившимся местные правоохранители задержали 30-летнего мужчину из восточного графства Норфолк по подозрению в попытке убийства.
— Мы не думаем, что задержанный мужчина и ребенок знали друг друга, — заявила заместитель инспектора полиции Верити Маккэн.
Она не привела других подробностей произошедшего, передает ТАСС.
В марте в американском штате Нью-Мексико полицейские задержали 43-летнего Джона Хэннона по обвинению в жестоком убийстве своего 11-месячного сына по имени Джей-Джей. По версии следствия, 8 февраля американец заживо закопал мальчика в придорожной канаве, после чего пытался скрыть это. Тело ребенка обнаружили на следующий день — судмедэкспертиза показала, что у малыша был проломлен череп, а в его дыхательных путях находилась земля.