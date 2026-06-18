ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на ЖКХ с 1 июля

Жильцы многоквартирных домов в разных российских регионах обнаружили в платежках ЖКХ новые строчки. Управляющие компании требуют доплатить около 18 тысяч рублей на различные работы, среди которых: «модернизация дома», «аварийный резерв», «модернизация инженерных систем» или «целевой сбор на обновление инфраструктуры». Что это за платежи и законно ли включать их в квитанцию ЖКХ, рассказала «Вечерняя Москва».