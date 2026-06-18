ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на ЖКХ с 1 июля

Информация о повышении тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Ранее подобные сведения были распространены в СМИ.
— Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ, — сообщили в службе.
Кроме того, представители ФАС подтвердили, что будут следить за установлением тарифов в регионах. Если будут выявлены нарушения, ведомство уберет из тарифов необоснованно включенные расходы, передает ТАСС.
Жильцы многоквартирных домов в разных российских регионах обнаружили в платежках ЖКХ новые строчки. Управляющие компании требуют доплатить около 18 тысяч рублей на различные работы, среди которых: «модернизация дома», «аварийный резерв», «модернизация инженерных систем» или «целевой сбор на обновление инфраструктуры». Что это за платежи и законно ли включать их в квитанцию ЖКХ, рассказала «Вечерняя Москва».
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность доставки квитанций на оплату жилья и услуг ЖКХ в личный кабинет на портале «Госуслуги».