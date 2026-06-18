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В ФАС опровергли сообщения об индексации коммунальных тарифов с 1 июля

ФАС напомнила, что ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги пройдет с 1 октября 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы повышении коммунальных тарифов в стране. Представители ФАС напомнили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября текущего года. При этом уровень их изменений не будет превышать планку, установленную правительством России.

Ранее KP.RU сообщал, что с начала 2026 года ФАС совместно с Генпрокуратурой проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах РФ. Нарушения были выявлены в 65 регионах.