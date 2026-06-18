В ФАС опровергли сообщения об индексации коммунальных тарифов с 1 июля

Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы повышении коммунальных тарифов в стране. Представители ФАС напомнили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября текущего года. При этом уровень их изменений не будет превышать планку, установленную правительством России.