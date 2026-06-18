Врач Филатова назвала безопасную норму употребления красной икры

Безопасная суточная порция красной икры для здорового взрослого человека составляет от тридцати до пятидесяти граммов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог и член Российской ассоциации эндокринологов Светлана Филатова.
Каждая икринка содержит легкоусвояемый белок и полезные жирные кислоты, а самый свежий продукт доступен только в период нереста лосося с конца мая по сентябрь. Зимой в магазинах продается икра из размороженного сырья, так как кристаллы льда при оттаивании разрушают белковую оболочку и снижают усвояемость питательных веществ.
Злоупотребление деликатесом опасно из-за высокого содержания соли и консервантов, которые создают токсическую нагрузку на печень и провоцируют задержку жидкости в организме. Кроме того, продукт содержит холестерин и пурины, что категорически противопоказано людям с нарушениями липидного профиля и склонностью к образованию камней в почках.
При выборе банки необходимо внимательно изучать дату изготовления и место производства, поскольку продукция с Камчатки или Сахалина имеет больше шансов оказаться свежевыловленной. Икра, заготовленная в период с июня по октябрь на Дальнем Востоке, будет гораздо полезнее зимних аналогов из размороженных ястыков.
Употреблять деликатес рекомендуется в первой половине дня для стимуляции выработки нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и мотивацию. Вечером от икры лучше отказаться во избежание отеков, а традиционный бутерброд со сливочным маслом стоит заменить сочетанием с отварными яйцами или свежей зеленью.
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