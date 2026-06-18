Врач Филатова назвала безопасную норму употребления красной икры

Каждая икринка содержит легкоусвояемый белок и полезные жирные кислоты, а самый свежий продукт доступен только в период нереста лосося с конца мая по сентябрь. Зимой в магазинах продается икра из размороженного сырья, так как кристаллы льда при оттаивании разрушают белковую оболочку и снижают усвояемость питательных веществ.