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Не стало художника легендарных советских мультфильмов Игоря Макарова

На 83-м году жизни скончался мультипликатор и художник-постановщик Игорь Макаров.

На 83-м году жизни скончался мультипликатор и художник-постановщик Игорь Макаров. О его смерти 18 июня 2026 года сообщил Союз кинематографистов России, передает РИА Новости.

Макаров был известен как один из создателей популярных отечественных анимационных фильмов, среди которых «Очень синяя борода» и «Пес в сапогах». Его работы стали частью золотого фонда советской мультипликации и хорошо знакомы нескольким поколениям зрителей.

В Союзе кинематографистов напомнили, что будущий художник окончил факультет прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища, известного также как Строгановское училище. Диплом учебного заведения он получил в 1968 году.

За годы творческой деятельности Макаров участвовал в создании целого ряда анимационных проектов. В числе его работ также значатся мультфильмы «Контакты… Конфликты…», «Стереотипы» и «Йоксель-Моксель».

Игорь Макаров многие годы работал в отечественной анимации в качестве художника-постановщика, занимаясь визуальным оформлением мультфильмов и созданием их художественного образа. Его творческое наследие включает проекты разных лет, которые вошли в историю советской и российской мультипликации.

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