Футболист сборной Кот-д’Ивуара Ваи получил визу в Канаду для участия в матче ЧМ

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Кот-д’Ивуара по футболу Элье Ваи получил визу для въезда в Канаду и сможет принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Кот-д’Ивуара.
Ранее ТАСС сообщал, что Ваи отказали в получении визы для въезда в Канаду.
«Федерация футбола Кот-д’Ивуара информирует, что административная ситуация завершилась благоприятным образом. Необходимые разрешения на въезд на территорию Канады теперь получены. В связи с этим игрок может поехать в Канаду и продолжит участие в соревновании наряду со своими товарищами по команде. Федерация радуется этому благоприятному исходу и благодарит различные стороны, внесшие вклад в обработку этого дела», — говорится в сообщении.
Ваи 23 года, права на игрока принадлежат германскому «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне. На молодежном уровне он представлял сборную Франции различных возрастов, но в 2026 году дебютировал за основную команду Кот-д’Ивуара. Ваи вышел в стартовом составе ивуарийцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Эквадора (1:0).
Встреча между сборными Кот-д’Ивуара и Германии пройдет 20 июня в Торонто.
Ваи мог стать вторым игроком, который пропустит матч чемпионат мира из-за отказа в получении визы со стороны Канады. Ранее в подобной ситуации оказался полузащитник сборной Ганы Томас Парти. Турнир завершится 19 июля.