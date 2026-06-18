В Смоленской области появится 15 новых спортивных объектов до конца 2026 года

По его словам, новый комплекс оснастят современными уличными тренажерами с QR-кодами, отсканировав которые можно получить доступ к видеоинструкции с рекомендациями по выполнению упражнений. Кроме того, как сообщил Анохин, в регионе активно развивают сеть многофункциональных площадок ГТО. В 2025 году создали восемь таких объектов, в 2026 году они появятся еще в семи округах, в том числе в Рославльском, Демидовском, Гагаринском, Сафоновском и других.