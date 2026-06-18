В Смоленской области появится 15 новых спортивных объектов до конца 2026 года

СМОЛЕНСК, 18 июня. /ТАСС/. Новые спорткомплексы, в том числе для адаптивного спорта, модульный зал, «умную» спортплощадку и центры ГТО создадут в Смоленской области до конца 2026 года, всего порядка 15 объектов. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в «Максе».
«Развиваем спортивную инфраструктуру, чтобы смоляне разного возраста могли заниматься физической культурой и спортом в комфортных условиях. В рамках федерального проекта “Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)” в деревне Новосельцы Смоленского муниципального округа начали строительство “умной” спортивной площадки открытого типа. Она расположится рядом с домами № 16 и 18 по улице Юбилейной. Работы планируется завершить до конца 2026 года», — сообщил глава региона.
По его словам, новый комплекс оснастят современными уличными тренажерами с QR-кодами, отсканировав которые можно получить доступ к видеоинструкции с рекомендациями по выполнению упражнений. Кроме того, как сообщил Анохин, в регионе активно развивают сеть многофункциональных площадок ГТО. В 2025 году создали восемь таких объектов, в 2026 году они появятся еще в семи округах, в том числе в Рославльском, Демидовском, Гагаринском, Сафоновском и других.
Активная работа ведется по строительству новых спорткомплексов. Так, ФОК будет создан в Демидове, три комплекса открытого типа в Смоленском, Кардымовском и Ершичском округах, а также модульный зал для единоборств в Рославле. «В Смоленске возводим семейный физкультурно-оздоровительный комплекс “Термолэнд-Дельфин” и продолжаем капитальный ремонт комплекса на улице Попова, который будет полностью оборудован под адаптивный спорт», — заключил Анохин.