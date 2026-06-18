Болгария может наложить вето на санкции ЕС против РФ из-за патриарха Кирилла

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил журналистам по прибытии на саммит ЕС, что Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые могут ей навредить. В их число входят и меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С таким заявлением выступил премьер-министр Болгарии Румен Радев в разговоре с журналистами после прибытия на саммит Евросоюза.