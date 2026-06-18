Болгария может наложить вето на санкции ЕС против РФ из-за патриарха Кирилла

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил журналистам по прибытии на саммит ЕС, что Болгария не поддержит антироссийские санкции, которые могут ей навредить. В их число входят и меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С таким заявлением выступил премьер-министр Болгарии Румен Радев в разговоре с журналистами после прибытия на саммит Евросоюза.
— Меня интересует не то, что делает патриарх, а все русское общество, которое имеет ту же восточную православную церковь, что и мы. Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций необходимо учитывать и мнение Болгарской православной церкви, — сказал Радев.
Он отметил, что правительство также выступает против санкций, угрожающих экономике Болгарии. В качестве примера он привел риски для функционирования компании ЛУКОЙЛ, поставок комплектующих для метро в Софии и удобрений.
Радев добавил, что если возникнет значительный риск для работы «ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас», Болгария также будет настаивать на его исключении из списка санкций. Кроме того, он подчеркнул, что страна будет требовать исключения патриарха Кирилла из пакета ограничений.
— Какой сигнал мы посылаем, продлевая санкции и войну против религии? Понимаем ли мы, к чему это ведет? Я же говорил вам: время крестовых походов прошло, — приводит его слова Nova.bg.
Евросоюз уже ввел санкции против нескольких журналистов и блогеров, в их числе те, которые сотрудничают с телеканалом RT. В перечень включили публициста Романа Антоновского, писателя и журналиста Игоря Мальцева, военного блогера Кирилла Федорова, телеведущего Анатолия Кузичева.