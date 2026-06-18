ТЦ «Мега Белая Дача» в Москве возобновит работу после атаки ВСУ с 19 июня

Ранее KP.RU сообщал, что расположенный в Подмосковье ТЦ временно приостановил свою работу на фоне масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов. Напомним, что киевский режим атаковал Москву и Московскую область в ночь на четверг, 18 июня.