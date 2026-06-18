Умер художник-постановщик мультфильма «Очень синяя борода» Игорь Макаров

Игорь Макаров окончил Строгановское училище в 1968 году. С 1968 по 1977 год работал художником-постановщиком на телевидении, создавал декорации для программ «Артлото», «Вокруг смеха», «Бенефис». С 1995 года был главным художником телекомпании REN TV. В мультипликации сотрудничал с режиссерами Владимиром Самсоновым и Ефимом Гамбургом.