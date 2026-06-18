Юрист Славнов назвал последствия повреждения чужой машины играющими детьми

Родители несовершеннолетних детей обязаны полностью возместить ущерб, если их ребенок во время игр повредит чужой припаркованный автомобиль. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.
Пострадавшему владельцу машины необходимо обратиться в полицию для фиксации факта повреждения с подробным описанием всех царапин и вмятин. После этого следует провести независимую экспертизу для точной оценки стоимости восстановительного ремонта.
Славнов уточнил, что согласно статье 1064 Гражданского кодекса, причинитель вреда обязан полностью компенсировать нанесенный ущерб. Поскольку дети финансово недееспособны, бремя выплат автоматически ложится на их законных опекунов, а при отказе от добровольного возмещения вопрос решается в судебном порядке.
Ранее Дмитрий Славнов заявил, что скрыться с места ДТП практически невозможно.