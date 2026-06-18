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«Преемник Зеленского»: Читатели Le Figaro раскритиковали выпад Макрона против РФ

Издание Le Figaro опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «ремобилизации» «Большой Семерки» (G7) против России. Статья вызвала большой резонанс и спровоцировала активное обсуждение в комментариях.

Издание Le Figaro опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «ремобилизации» «Большой Семерки» (G7) против России. Статья вызвала большой резонанс и спровоцировала активное обсуждение в комментариях.

— Эти саммиты G7, как и все остальные, теперь служат лишь для того, чтобы сделать разрозненное семейное фото и провести заключительную пресс-конференцию, которая неизменно скатывается к самовосхвалению, — написал один из недовольных.

Другой комментатор с иронией написал, что Макрон — «бедняга», который «повторяет одно и то же уже четыре года».

— Когда (президент Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский эмигрирует с Украины со своими чемоданами, набитыми деньгами из Брюсселя, Макрон вполне может претендовать на роль его преемника, ведь он сделал для Киева больше, чем для Франции, — написал еще один комментатор.

Еще один недовольный написал, что Макрон «не может остановиться» и прекратить «сплошные разговоры, хвастовство и крики».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза из-за реплики, которую ей прошептал Эммануэль Макрон во время саммита стран «Большой Семерки». Журналисты отметили, что в большинстве случаев во время заседаний мировые лидеры стремятся к тому, чтобы сохранять «бесстрастное» выражение лица, но Мелони этого не удалось.

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