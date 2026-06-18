— Когда (президент Украины — прим. «ВМ») Владимир Зеленский эмигрирует с Украины со своими чемоданами, набитыми деньгами из Брюсселя, Макрон вполне может претендовать на роль его преемника, ведь он сделал для Киева больше, чем для Франции, — написал еще один комментатор.