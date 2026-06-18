Писатели оценили, нужен ли в их работе профессиональный стандарт

В России с 1 сентября 2026 года появится профессиональный стандарт профессии «Писатель». Создатели литературных произведений в эфире Радио РБК оценили, соответствуют ли они новым требованиям и насколько необходим профстандарт в их работе.
Детский писатель Валентина Филиппенко считает, что жестко оценивать писателя не стоит. По ее мнению, в стандарте речь должна идти о более широком толковании, например, «автор». «В авторы может войти как раз и сценаристы, авторы музыкальных произведений, что как будто бы более подходящая история под стандартизацию», — объяснила она.
На вопрос о соответствии требованиям профессионального стандарта Филиппенко ответила: «Могу сказать, что да, потому что я занимаюсь и созданием текстов книжек. Иногда я их озвучиваю и создаю тексты для аудиовизуальной переработки Приходится мне иногда оценивать и количество, и качество произведений коллег, или свои тексты, и перерабатывать другие тексты, потому что я выступала как литературный редактор».
Писатель-прозаик Денис Драгунский выразил уверенность, что у писателя должен быть единый профессиональный стандарт: «Писатели существуют в тандеме, их трое — писатель, издатель и читатель-критик». Себя он оценил как соответствующего требованиям профессии писателя, поскольку пишет в определенном жанре и закончил филологический факультет.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко счел внедрение профстандарта «определенной бюрократической историей» и «формализацией», которая может быть полезна для того, «чтобы писателю было проще получить пенсию». Однако, по его мнению, стандарту профессии он не соответствует, так как не имеет профессионального литературного образования.
Профстандарт профессии «Писатель» был утвержден приказом Минтруда в ноябре прошлого года и вступит в силу 1 сентября 2026 года. В качестве трудовых функций писателя в приказе ведомства указаны: разработка замысла оригинального литературного произведения, написание его основного текста, первичное редактирование, корректировка, подготовка текста для передачи в издательство, подготовка его журнального варианта и др.
Кроме того, писатель должен обладать знаниями об истории и культуры России, а также направлениях русской и зарубежной литературы. Также необходимо владеть русским языком, использовать его стилистическое богатство и современные речевые особенности при создании оригинального литературного произведения.
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