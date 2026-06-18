Писатели оценили, нужен ли в их работе профессиональный стандарт

На вопрос о соответствии требованиям профессионального стандарта Филиппенко ответила: «Могу сказать, что да, потому что я занимаюсь и созданием текстов книжек. Иногда я их озвучиваю и создаю тексты для аудиовизуальной переработки Приходится мне иногда оценивать и количество, и качество произведений коллег, или свои тексты, и перерабатывать другие тексты, потому что я выступала как литературный редактор».