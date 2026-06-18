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Опрос: российский контент смотрят 78% детей 7−10 лет

25% родителей готовы купить подписку по просьбе ребёнка.

Источник: Клопс.ru

Большинство российских детей младшего школьного возраста предпочитают отечественные мультфильмы и видео, однако потребление западного контента также растёт. Об этом сообщила представитель Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева, пишет РИА Новости в четверг, 18 июня.

На заседании Общественного совета при Минцифры, проходящем в четверг в Москве, Атаева представила результаты исследования медиапотребления среди детей и подростков. По её словам, 78% родителей отмечают, что их дети 7−10 лет смотрят российский контент. При этом западные видео и мультфильмы также пользуются спросом — их потребляют 55% детей этого возраста. Для сравнения: среди детей до четырёх лет этот показатель составляет 42%.

Атаева подчеркнула, что страна‑производитель становится для ребёнка значимым критерием выбора лишь к подростковому возрасту — примерно с 11 лет. В этот период западный контент воспринимается как эталон графики, азиатский — как источник «глубоких эмоций», а российский — как наиболее реалистичный.

Исследование также показало, что 25% родителей готовы купить подписку или приобрести контент по просьбе ребёнка. Остальные либо используют нелегальные способы просмотра, либо ищут похожие бесплатные альтернативы.

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