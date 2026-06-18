Опрос: российский контент смотрят 78% детей 7−10 лет

На заседании Общественного совета при Минцифры, проходящем в четверг в Москве, Атаева представила результаты исследования медиапотребления среди детей и подростков. По её словам, 78% родителей отмечают, что их дети 7−10 лет смотрят российский контент. При этом западные видео и мультфильмы также пользуются спросом — их потребляют 55% детей этого возраста. Для сравнения: среди детей до четырёх лет этот показатель составляет 42%.