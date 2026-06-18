Бокерия назвал главный способ сопротивляться старению организма

Как отметил Бокерия, люди стареют по-разному. По его словам, одни «рождаются стариками», а другие даже в 90 лет сохраняют бодрость, активность и работоспособность. Академик подчеркнул, что каждый человек уникален, проходит собственный жизненный путь и не может полностью повторить судьбу своих родителей или родственников.