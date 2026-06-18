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Бокерия назвал главный способ сопротивляться старению организма

Кардиохирург Бокерия призвал не позволять старости завладеть мыслями.

Известный кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия рассказал, можно ли остановить процесс старения и существует ли универсальный секрет долголетия.

По словам специалиста, такого рецепта не существует, однако старению можно и нужно сопротивляться. Об этом главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России заявил РИА.

Как отметил Бокерия, люди стареют по-разному. По его словам, одни «рождаются стариками», а другие даже в 90 лет сохраняют бодрость, активность и работоспособность. Академик подчеркнул, что каждый человек уникален, проходит собственный жизненный путь и не может полностью повторить судьбу своих родителей или родственников.

«Да, старение организма нельзя остановить, но ему можно и нужно сопротивляться. Главное — не позволять мыслям о старости завладеть собой. Ведь старость начинается в голове», — заявил Лео Бокерия.

Также он подчеркнул, что универсального секрета долголетия не существует.

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