Минздрав Белоруссии: раненного при атаке БПЛА ребенка могут прооперировать 19 июня

«В РНПЦ детской хирургии сегодня доставлены пять детей, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. По последней информации, состояние всех пациентов стабильное. Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать», — рассказали в ведомстве.