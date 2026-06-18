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Минздрав Белоруссии: раненного при атаке БПЛА ребенка могут прооперировать 19 июня

Он находится в тяжелом состоянии.

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Один из детей, пострадавших в результате атаки дрона на автобус под Брянском, может быть прооперирован 19 июня. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Белоруссии.

«В РНПЦ детской хирургии сегодня доставлены пять детей, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии. По последней информации, состояние всех пациентов стабильное. Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать», — рассказали в ведомстве.

По данным министерства, взрослый пациент, доставленный в четверг в военный клинический медицинский центр № 432 Вооруженных сил Белоруссии, находится в сознании, состояние пока еще стабильно тяжелое. Ухудшения нет. Медики рассчитывают, что к 19 июня его состояние станет средней тяжести.

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