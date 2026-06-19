Сакен Майгазиев впервые показал новорожденную внучку и обратился к казахстанцам за помощью

«Бесконечно благодарен за то, что моя Адия благополучно родила и прижала к груди своего малыша. Огромное спасибо всем за поздравления и добрые пожелания! Пусть Всевышний вернет вам в стократном размере все то, что вы желаете нам. Я приехал поздравить свою маму с рождением правнучки. Когда я спросил ее: “Будете ли вы сами нарекать правнучку?”, она ответила: “Выбирайте то имя, которое вам самим по душе, а я даю свое благословение и выражаю вам свою благодарность”, — поделился сокровенным Майгазиев.