КПРФ выдвинет в Госдуму жившего на 3,5 тысячи рублей депутата-блогера Бондаренко

Бондаренко состоит в партии с 2009 года и был избран депутатом Саратовской областной думы в 2017 году. Осенью 2018 года он провел эксперимент, живя на 3,5 тысячи рублей в месяц, после спора с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая утверждала, что прожиточный минимум для пенсионеров в этой сумме является удовлетворительным, передает РБК.