КПРФ выдвинет в Госдуму жившего на 3,5 тысячи рублей депутата-блогера Бондаренко

Бондаренко будет включен в список кандидатов, и его либо добавят в федеральную часть, либо назначат на одну из крупных региональных позиций. Окончательное решение будет принято на пленуме ЦК КПРФ 19 июня и утверждено на съезде партии 20 июня.
Николай Бондаренко является секретарем Саратовского обкома КПРФ и возглавляет экспертный совет ЦК партии, занимающийся новыми социальными группами и каналами коммуникации. Он известен своей критикой «Единой России», в частности на своем YouTube-канале, который насчитывает более двух миллионов подписчиков.
Бондаренко состоит в партии с 2009 года и был избран депутатом Саратовской областной думы в 2017 году. Осенью 2018 года он провел эксперимент, живя на 3,5 тысячи рублей в месяц, после спора с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой, которая утверждала, что прожиточный минимум для пенсионеров в этой сумме является удовлетворительным, передает РБК.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России предложила провести голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва в период с 18 по 20 сентября.