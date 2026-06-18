В Ингушетии на поиски 8-летнего мальчика вышли шесть тысяч человек

В Ингушетии на реке Сунже продолжаются поиски восьмилетнего Хизира Дербичева, об этом сообщило региональное МЧС.
«Поиски объединили более 6 тысяч человек — это спасатели, волонтеры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители Ингушетии и соседних регионов Кавказа», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, территория обследования разбита на участки от моста в Карабулаке до границы с Чечней, спасатели перекрывают отдельные отрезки русла для тщательного осмотра дна.
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