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Врач Шевцова объяснила, как ботокс может помочь при мигрени

Врач Ксения Шевцова заявила, что уколы ботокса снижают выделение медиаторов боли при мигрени.

Источник: Аргументы и факты

Инъекции ботокса в область головы и шеи способны значительно снизить силу и частоту приступов мигрени за счет блокировки болевых медиаторов. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы номер три Сеченовского Университета и врач-невролог Ксения Шевцова.

Мигрень развивается на фоне повышенной возбудимости нейронов тригемино-васкулярной системы с участием нейропептида CGRP, который расширяет сосуды мозговых оболочек и передает болевые импульсы. Ботулинический токсин блокирует выделение этого и других медиаторов боли, включая глутамат и субстанцию P, что снижает чувствительность нервных окончаний.

Вопреки распространенному мнению препарат воздействует не только на мышечные ткани, но и уменьшает возбудимость периферических болевых рецепторов. Такой метод не гарантирует полного исчезновения приступов, однако достоверно снижает их интенсивность и ограничивает поток болевых сигналов в центральную нервную систему.

Ранее врач Ксения Шевцова заявила, что кофе может помочь при мигрени.