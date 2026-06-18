Врач Шевцова объяснила, как ботокс может помочь при мигрени

Инъекции ботокса в область головы и шеи способны значительно снизить силу и частоту приступов мигрени за счет блокировки болевых медиаторов. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель главного врача Университетской клинической больницы номер три Сеченовского Университета и врач-невролог Ксения Шевцова.
Мигрень развивается на фоне повышенной возбудимости нейронов тригемино-васкулярной системы с участием нейропептида CGRP, который расширяет сосуды мозговых оболочек и передает болевые импульсы. Ботулинический токсин блокирует выделение этого и других медиаторов боли, включая глутамат и субстанцию P, что снижает чувствительность нервных окончаний.
Вопреки распространенному мнению препарат воздействует не только на мышечные ткани, но и уменьшает возбудимость периферических болевых рецепторов. Такой метод не гарантирует полного исчезновения приступов, однако достоверно снижает их интенсивность и ограничивает поток болевых сигналов в центральную нервную систему.
Ранее врач Ксения Шевцова заявила, что кофе может помочь при мигрени.