Врач Шевцова объяснила, как ботокс может помочь при мигрени

Вопреки распространенному мнению препарат воздействует не только на мышечные ткани, но и уменьшает возбудимость периферических болевых рецепторов. Такой метод не гарантирует полного исчезновения приступов, однако достоверно снижает их интенсивность и ограничивает поток болевых сигналов в центральную нервную систему.