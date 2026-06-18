Шпионил для Китая: сотрудник погранслужбы Британии сел в тюрьму

Следствие также утверждает, что Вай собирал информацию не только о выходцах из Гонконга, но и о ряде известных британских политиков. Кроме того, к наблюдению за диссидентами был привлечен бывший морской пехотинец Мэттью Триккет. После того как деятельность группы привлекла внимание правоохранительных органов, Триккет был найден мертвым.