Шпионил для Китая: сотрудник погранслужбы Британии сел в тюрьму

Британский суд приговорил бывшего сотрудника пограничной службы Питера Вая, также известного как Чи Люн Вай, к десяти годам лишения свободы по делу о сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Об этом сообщает The Independent.
Одновременно суд назначил восьмилетний срок Биллу Юэню, которого следствие считает куратором Вая. На момент совершения преступлений Юэнь работал в Экономическом и торговом офисе Гонконга в Лондоне.
Суд установил, что Юэнь поручал своему агенту получать сведения о китайских диссидентах, проживающих на территории Великобритании. Для выполнения этих задач Вай использовал доступ к информационным системам британского МВД, полученный в ходе службы.
7 мая обоих фигурантов признали виновными в нарушении законодательства о национальной безопасности. Известно, что и Вай, и Юэнь имеют двойное гражданство Великобритании и Гонконга.
По данным британских СМИ, сотрудничество Питера Вая с китайскими спецслужбами началось еще в 2017 году. В дальнейшем он устроился на работу в пограничную службу и был направлен в аэропорт Хитроу, где получил доступ к служебным базам данных.
Следствие также утверждает, что Вай собирал информацию не только о выходцах из Гонконга, но и о ряде известных британских политиков. Кроме того, к наблюдению за диссидентами был привлечен бывший морской пехотинец Мэттью Триккет. После того как деятельность группы привлекла внимание правоохранительных органов, Триккет был найден мертвым.
По версии обвинения, использование служебного положения в государственных структурах позволило Ваю получать сведения, которые впоследствии передавались его куратору. Именно доступ к закрытым информационным ресурсам стал одним из ключевых доказательств в деле, завершившемся обвинительным приговором для обоих фигурантов.
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