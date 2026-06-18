На Кубани около 30 сельхозпроизводителей признали пострадавшими от паводка

Ранее сообщалось, что в Крымском и Славянском районах региона из-за паводка действует режим ЧС. В Крымском районе вода продолжает поступать на сельхозземли и подходить к двум населенным пунктам. По состоянию на 16 июня оперштаб региона сообщал, что уровень воды в реках опустился ниже отметок «неблагоприятное явление».