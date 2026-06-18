На Кубани около 30 сельхозпроизводителей признали пострадавшими от паводка

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 30 сельхозпроизводителей пострадали от паводка в Крымском районе Краснодарского края, где затопило более 6 тыс. га сельхозугодий, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы от региона Иван Демченко.
«Ситуация с подтоплением в Крымском районе остается напряженной. Основные усилия сегодня сосредоточены на ликвидации прорана на дамбе в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения. Подтоплено более 11 тыс. га территории, из которых свыше 6 тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья. Пострадали порядка 30 сельхозпроизводителей», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Крымском и Славянском районах региона из-за паводка действует режим ЧС. В Крымском районе вода продолжает поступать на сельхозземли и подходить к двум населенным пунктам. По состоянию на 16 июня оперштаб региона сообщал, что уровень воды в реках опустился ниже отметок «неблагоприятное явление».